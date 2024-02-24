İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih kötü gidişata 'dur' dedi!
Spor

Bayern Münih kötü gidişata 'dur' dedi!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, evinde ağırladığı Leipzig'i 90'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

24 Şubat 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Bayern Münih kötü gidişata 'dur' dedi!
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 56'da Harry Kane ile öne geçti. Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bayern'de ilk golü atan Kane, 90'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Bayern Münih, bu sonuçla birlikte ligde 2, toplamda ise 3 maç sonra kazandı.

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte 53 puana yükseldi. Leipzig, 40 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Freiburg deplasmanına gidecek. Leipzig ise bu kez Bochum deplasmanına konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.