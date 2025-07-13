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Spor

Bayern Münih, Leandro Trossard'ı listeye ekledi

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Bayern Münih, Liverpool'dan Luis Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, Luis Diaz'ı transfer edememesi halinde Arsenal forması giyen Leandro Trossard'a yönelecek.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Bayern Münih, Leandro Trossard'ı listeye ekledi
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Arsenal forması giyen Leandro Trossard, Bayern Münih'in hücum için transfer listesinde yer alıyor.

DIAZ OLMAZSA TROSSARD

Bayern Münih, hücum hattını Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendirmek istiyor. Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Diaz transferini gerçekleştiremezse Trossard'a yönelecek.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geçen sezon 56 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Trossard'ın kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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