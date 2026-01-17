İSTANBUL 5°C / 2°C
Spor

Bayern Münih, Leipzig'i 5 golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga'nın 18. haftasında Leipzig'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Konuk ekip, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitti.

17 Ocak 2026 Cumartesi 23:33
Bayern Münih, Leipzig'i 5 golle geçti
Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçında Leipzig, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 5-1'lik skorla kazandı.

20. dakikada ev sahibi Leipzig, Romulo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada Bayern Münih, Serge Gnabry'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 67. dakikada Harry Kane'in golüyle Bayern Münih, 2-1 öne geçti. 82. dakikada Jonathan Tah, attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 85. dakikada Bayern Münih, Aleksandar Pavlovic'in attığı golle skoru 4-1'e getirdi. 88. dakikada Michael Olise, attığı golle farkı 4'e yükseltti.

Bu galibiyetle birlikte Bayern Münih, puanını 50'ye yükseltti. Leipzig ise 32 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Bayern Münih, Augsburg'u ağırlayacak. Leipzig, Heidenheim'e konuk olacak.

