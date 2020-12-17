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Spor

Bayern Münih, Lewandowski ile 3 puanı kaptı

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk etti. 2-1'lik skorla kazanan Bavyera ekibi 3 puanın sahibi oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:37 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:37
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Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın henüz maçında 5. dakikada Max Phillip'in golüyle Wolfsburg öne geçti. İlk yarının sonuna kadar Bayern Münih gol atma çabasını sürdürürken uzatmalarda 45+1'de Lewandowski beraberlik golünü atarak ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı.

İkinci yarıya aynı hızla başlayan Bayern Münih 50. dakikaya gelindiğinde Lewandowski'nin golüyle bu kez öne geçti. Bayern Münh attığı golün ardından topa daha çok sahip olmasına rağmen pozisyon üstünlüğü Wolfsburg'daydı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bayern sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 27 puana yükselerek haftayı 2. sırada kapattı. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı.

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