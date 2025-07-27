Bayern Münih, Luis Diaz transferinde mutlu sona yakın

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız Luis Diaz'ın transferinde sona yaklaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bavyera temsilcisi, Liverpool ile 75 milyon euro (bonuslar dahil) karşılığında el sıkıştı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Transferin resmiyet kazanmasının ardından 28 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih ile 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BAYERN TARİHİNE GEÇECEK

Bu transferle birlikte Luis Diaz, Bayern Münih tarihinin en pahalı 3. oyuncusu olacak. Kolombiyalı futbolcunun önünde yalnızca Harry Kane (95 milyon euro) ve Lucas Hernández (80 milyon euro) yer alıyor.

LIVERPOOL KARİYERİ

Luis Diaz, Liverpool formasıyla geçirdiği 4 sezonda toplam 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10.000 dakika süre alan yıldız oyuncu, 41 gol atarken 23 de asist üretti.