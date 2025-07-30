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Spor

Bayern Münih, Luis Diaz'ı duyurdu

Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı transfer etti.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Bayern Münih, Luis Diaz'ı duyurdu
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alman temsilcisi Bayern Münih, hücum bölgesine önemli bir takviye yaptı. Münih'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı transfer ettiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca Diaz ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih'te 14 numaralı formayı giyecek.

28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Barranquilla FC, Junior FC, Porto ve Liverpool'da forma giydi. Luis Diaz, Liverpool'da 148 karşılaşmada 41 gol, 23 asistlik performans sergilerken, geçtiğimiz sezon da Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı.

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