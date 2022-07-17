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Spor

Bayern Münih, Matthijs de Ligt ile anlaşmaya vardı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Juventus'ta forma giyen Matthijs de Ligt ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

17 Temmuz 2022 Pazar 23:26 - Güncelleme:
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Bayern Münih, savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern Münih, Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt ile 2027 yılına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ

Futbolcuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varmasının ardından ise Bayern Münih, Juventus ile de 70 milyon Euro ve ekstradan 10 milyon Euro bonuslar karşılığında el sıkıştı ve sözlü anlaşma sağladı. Matthijs de Ligt'in transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

22 yaşındaki stoper, 2019'da 85.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Juventus'a transfer olmuştu. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matthijs de Ligt geçtiğimiz sezon ise 42 maçta forma giymişti.

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