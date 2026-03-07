Bayern Münih, Mönchengladbach'ı 4 golle geçti

Bundesliga'nın 25. hafta açılış maçında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bavyera ekibi 4-1 kazandı. Bayern Münih'in gollerini 33. dakikada Luis Diaz, 45+1. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada penaltıdan Jamal Musiala ve 79. dakikada Nicolas Jackson attı. Konuk takımda Mohya 89. dakikada ağları sarstı.

Bayern Münih puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise 25 puanda kaldı.