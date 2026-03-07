İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Mönchengladbach'ı 4 golle geçti
Spor

Bayern Münih, Mönchengladbach'ı 4 golle geçti

Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
Bayern Münih, Mönchengladbach'ı 4 golle geçti
ABONE OL

Bundesliga'nın 25. hafta açılış maçında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bavyera ekibi 4-1 kazandı. Bayern Münih'in gollerini 33. dakikada Luis Diaz, 45+1. dakikada Konrad Laimer, 57. dakikada penaltıdan Jamal Musiala ve 79. dakikada Nicolas Jackson attı. Konuk takımda Mohya 89. dakikada ağları sarstı.

Bayern Münih puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise 25 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.