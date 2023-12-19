İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0997
  • EURO
    31,9757
  • ALTIN
    1911.85
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Müller'le nikah tazeledi!
Spor

Bayern Münih, Müller'le nikah tazeledi!

Bundesliga devi Bayern Münih, efsane isimlerinde Thomas Müller ile sözleşme yeniledi. Yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

19 Aralık 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
Bayern Münih, Müller'le nikah tazeledi!
ABONE OL

Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Alman ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

37 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin uzatılmasının ardından, "Bayern'deki yolculuğum devam ettiği için mutluyum. Takım ve kulüp olarak başarılı olmaya devam etmemiz için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Bir yapı taşı olmak ve takımı doğru yönde yönlendirmeye yardımcı olmak benim için önemli. Taraftarlarımıza gollerimle, gollere katılımımla, oyuna olan sevgimle, futbol tutkumla ve umarım daha nice şampiyonluklarla ilham vermek istiyorum" dedi.

2009 yılından bu yana Bayern Münih'te forma giyen Alman futbolcu, 684 maçta 237 gol attı ve 261 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.