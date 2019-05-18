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Bayern Münih mutlu sona ulaştı

Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, üst üste 7. toplamda ise 29. kez şampiyon oldu!

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Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenen Bayern Münih, üst üste 7. toplamda ise 29. kez şampiyon oldu.

 

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