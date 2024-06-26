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Spor

Bayern Münih, Olise'de mutlu sona yakın!

Bayern Münih, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla etkili bir performans gösteren Michael Olise'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 Haziran 2024 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Bayern Münih, Olise'de mutlu sona yakın!
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Bayern Münih, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Sky'ın haberine göre, 22 yaşındaki futbolcu, bu hafta Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçecek. Olise'nin sağlık kontrollerinin ardından Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

60 MİLYON EURO ÖDENECEK

Bayern Münih, Olise için Crystal Palace'a bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Crystal Palace'ta geçtiğimiz sezon 19 maçta süre bulan 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olise, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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