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Spor

Bayern Münih, Ousmane Dembele için harekete geçti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

17 Mayıs 2022 Salı 19:20 - Güncelleme:
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Bundesliga'da şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre Serge Gnabry'nin olası ayrılığı nedeniyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Bayern Münih, Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele için harekete geçti.

Fransız futbolcunun menajeri ile temasları yoğunlaştıran Alman devi, 18 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.

JULİAN NAGELSMANN ONAY VERDİ

Borussia Dortmund döneminden beri Dembele'ye ilgisi olduğu belirtilen Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann, transfer için sportif direktör Hasan Salihamidzic'e onay verdi.

PSG DE DEVREDE

Bayern Münih'in yanı sıra Dembele'yi isteyen takımlardan bir diğeri ise PSG. Mbappe'nin kararını bekleyen ve Di María ile sözleşme yenilemeyen Fransız ekibi, forvet transferi için rotasını Dembele'ye çevirebilir.

BARCELONA'DA KRİZ YARATTI

Ousmane Dembele ara transfer döneminde Barcelona'da adeta kriz yaratmıştı. Katalan ekibiyle sözleşme yenilemeyen 25 yaşındaki futbolcu, o dönem transferlere kaynak yaratmak isteyen kulüpten ayrılmak istememişti. Bunun üzerine Dembele hem taraftarlardan hem de Başkan Joan Laporta'dan eleştiri almıştı.

Bu sezon 31 maçta forma giyen Dembele, 2 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

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