Bayern Münih, Palhinha'yı istiyor

Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Bayern Münih, Fulham'dan Joao Palhinha'yı kadrosuna katmak istiyor.



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The Athletic'in haberine göre, Bayern Münih, Liverpool'un kadrosuna katmak istediği Ryan Gravenberch ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Ancak Alman ekibinin orta saha transferine bağlı olarak Gravenberch'in ayrılmasına onay vereceği belirtildi.

FULHAM: "TEKLİF YOK"

Haberde; Fulham cephesinin kendilerine Palhinha için henüz bir teklif gelmediğini belirttiği ifade edildi.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan 20 milyon euro karşılığında Fulham transfer olmuştu.