Bayern Münih, Pedri'nin peşinde

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:15 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:16

Genç yaşında Barcelona'da gösterdiği performansla Golden Boy ödülünün sahibi olan Pedri'nin Bayern Münih'în radarında olduğu belirtildi.

Alman devinin, genç yıldızı Barcelona'daki maaşını 4 katına çıkararak transfer için ikna etmek istediği kaydedildi.

TRANSFER REKORU OLABİLİR

Lucas Hernandez'i Atletico Madrid'den 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Bayern Münih'in, bu transferi gerçekleştirmek için rekor kırabileceği aktarıldı.

Bavyera temsilcisinin, Barcelona'ya bonservis olarak 90 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

Öte yandan mali anlamda zor zamanlar geçiren Barcelona'nın ise böyle bir teklife rağmen, 18 yaşındaki futbolcunun gidişini izin vermeyebileceği kaydedildi.

"DEĞERİ 1 MİLYAR EURO'NUN ÜZERİNDE"

Sözleşmesinde 1 milyar euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Pedri için, Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeni sözleşme töreninde, "Vermek istediğimiz mesaj, onu sonsuza kadar Barcelona'da tutmak istediğimiz. Sözleşmede yazan madde 1 milyar euro ama Pedri'nin değeri bundan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

Katalan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki Pedri, 2020-2021 sezonunda toplamda 73 resmi maçta forma giyerek önemli bir performansa imza attı.