Bayern Münih, Raphinha için kesenin ağzını açtı: Tam 50 milyon euro

25 Aralık 2021 Cumartesi 23:48 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:49

Bayern Münih'in Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Raphinha'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

TNT Sports Brasil'de yer alan habere göre; Raphinha, Ocak ayında Leeds United'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olacak. Alman devi ise bu transfer için 50 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilya ekiplerinden Avai ise bu transferden yetiştirme bedeli olarak, 1.5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Leeds United ile çıktığı 16 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.