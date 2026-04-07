  • Bayern Münih, Real Madrid'i deplasmanda devirdi
Spor

Bayern Münih, Real Madrid'i deplasmanda devirdi

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada milli oyuncu 71. dakikada oyundan alındı.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada perdeyi 41. dakikada Luis Diaz açarken, ilk yarı Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih'te Harry Kane, 46. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'in tek golü ise 74. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İki ekip, rövanş mücadelesinde 14 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

