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Spor

Bayern Münih, Sadio Mane'nin peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'yi transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:25 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da gelecek sezonla birlikte kontratındaki son yıla girecek olan Sadio Mane için Bayern Münih'in oldukça istekli olduğu, Liverpool'un da bonservis geliri elde edebilmek için yıldız oyuncusunu gönderebileceği ifade edildi.

SALAH İLE ANLAŞMA SAĞLANINCA...

Liverpool, sözleşmesi Mane gibi gelecek sezon sonunda bitecek olan Mohamed Salah ile kontrat görüşmelerinde ömnemli mesafe kat etti. Salah'ın takımda kalacak olması, Mane'nin ayrılmayı düşünebileceği yönünde yorumları da beraberinde getiriyor.

Bild'in haberinde Bayern Münih'in mevcut şartlarda 50 milyon eurodan az bir bedelle Mane'yi kadrosuna katabileceği belirtildi.

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