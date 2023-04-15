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Spor

Bayern Münih sahadan 1 puan ile ayrıldı

Bundesliga 28. haftasında evinde Hoffenheim'ı ağırlayan lider Bayern Münih 1-1'lik skorla berabere kalarak 1 puan ile sahadan ayrıldı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Bayern Münih sahadan 1 puan ile ayrıldı
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Almanya Bundesliga 28. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 17. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi. Hoffenheim, 71. dakikada Kramaric ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hoffenheim'da Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.

Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde iki maç sonra puan kaybetti. Hoffenheim ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Alınan bu sonuçla Bayern Münih puanını 59 yaptı. Hoffenheim ise 29'a çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz deplasmanına gidecek. Hoffenheim ise Köln'ü ağırlayacak.

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