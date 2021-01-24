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Spor

Bayern Münih, Schalke 04'e gol oldu yağdı

Almanya Bundesliga'nın 18. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü 4-0 yendi.

AA24 Ocak 2021 Pazar 20:27 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 20:27
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Bayern Münih, Veltins Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 33. dakikada Thomas Müller'in attığı golle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi, 54. dakikada Robert Lewandowski, 88. dakikada Thomas Müller ve 90. dakikada David Alaba ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih, bu galibiyetle en yakın rakibi Leipzig ile puan farkını 7'ye çıkardı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü.

Schalke 04 ise bu sezon 13. yenilgisini yaşadı ve 7 puanla son sırada kaldı.

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