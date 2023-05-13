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Spor

Bayern Münih, Schalke 04'ü sahadan sildi

Bundesliga'nın 32. haftasında sahasında Schalke 04'ü konuk eden Bayern Münih rakibini 6-0'lık ezici bir skorla mağlup etti.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Bayern Münih, Schalke 04'ü sahadan sildi
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü 6-0 yendi.

Bundesliga'nın 32. haftasında Allianz Arena'da Schalke 04'u konuk eden Bayern Münih, 21. dakikada Thomas Müller ve 29. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bavyera ekibi 50. ve 65. dakikalarda Serge Gnabry, 80. dakikada Mathys Tel ve 90+2. dakikada Noussair Mazraoui ile 4 gol daha buldu ve müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 68'e çıkardı ve bir maç eksikle 64 puanı bulunan Borussia Dortmund'un önünde liderliğini sürdürdü.

Ligden düşme hattında bulunan Schalke 04 ise 30 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 16. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Freiburg'u 4-2, Eintracht Frankfurt sahasında Mainz 05'i 3-0, Wolfsburg sahasında Hoffenheim'i 2-1 ve Bochum sahasında Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

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