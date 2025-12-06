İSTANBUL 20°C / 12°C
  Bayern Münih, Stuttgart'ı 5 golle yendi
Spor

Bayern Münih, Stuttgart'ı 5 golle yendi

Bayern Münih, Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Stuttgart'ı 5-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

6 Aralık 2025 Cumartesi 19:53
Bayern Münih, Stuttgart'ı 5 golle yendi
ABONE OL

Almanya Bundesliga'da 13. hafta maçında Bayern Münih, Stuttgart'a konuk oldu.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı konuk ekip, 5-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic kaydetti. Stuttgart'ta Lorenz Assignon 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte yenilgisiz Bayern Münih 37 puana yükselirken, Stuttgart 22 puanda kaldı.

Bundesliga'da bir sonraki maçında Bayern Münih, Mainz 05'i ağırlayacak. Stuttgart ise Werder Bremen'e konuk olacak.

Popüler Haberler
