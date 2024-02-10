Bayern Münih: Süper Lig boş bir hayal

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Real Madrid ve Barcelona'nın öncülük ettiği Süper Lig projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dreesen yaptığı açıklamada, "Bizim için Süper Lig asla bir alternatif değil. Bu konudaki duruşumuz sarsılmazdır. Bunu başlatanların bizim kararlarımızı görmezden gelip Bayern'i orada görmek istediklerini söylemeleri anlaşılamaz ve sinir bozucu bir durum. Bu onların ne futbola ne kadar az saygı duyduğunu gösteriyor." dedi.

Bayern CEO'su, "Avrupa Kulüpler Birliği'nde iletişim kurduğum meslektaşlarım da bu net duruşa bağlı kalıyor. Ulusal liglerin her kulübün temeli olduğuna derinden inanıyoruz. Bu durum Dortmund için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şeyin rekabeti bozmasını istemediklerini söyleyen Dreesen, "İster Süper Lig ister başka bir şey olsun, rekabetin Avrupa futbolunun statik doğasını bozmasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca Avrupa'nın en önemli iki liginin yer almayacağı bir müsabaka düşünemiyorum. İngiltere Futbol Federasyonu da Süper Lig ile ilgili net düzenlemeler yapıyor." sözlerini sarf etti.

Süper Lig projesinde maçların ücretsiz yayınlanacağıyla ilgili ise, "Maçları ücretsiz yayınlayacaklarsa milyarlarca euronun nereden geleceğini anlayamıyorum. Son derece şüpheli bir durum. Scrooge McDuck gibi bir para zulası mı buldular? Bulmuş olsalar bile bunun bizim için bir önemi yok. Süper Lig boş bir hayal olmaya devam ediyor." dedi.