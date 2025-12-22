İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8214
  • EURO
    50,4178
  • ALTIN
    6086.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde
Spor

Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde

Alman ekibi Bayern Münih, eski koçu Svetislav Pesic'i takımın başına yeniden getirmek istiyor.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Bayern Münih, Svetislav Pesic'i geri getirmenin peşinde
ABONE OL

Bayern Münih, kulübün hedeflerini yansıtmayan 5-12'lik hayal kırıklığı yaratan Euroleague rekorunun ardından başantrenör değişikliği kararı aldı. EuroLeague'de devam eden kötü gidişatın ardından Gordon Herbert görevden alındı. Yeni başantrenör adayları arasında öne çıkan isim ise Svetislav Pešić.

Sırbistan Milli Takımı'nın eski koçu Svetislav Pešić, Bayern Münih koçluğu için en önemli aday konumunda. 76 yaşındaki Pešić, Almanya'da 2012 ile 2016 yılları arasında Bayern'i çalıştırdı. Bu süre zarfında takımı üç sezon üst üste EuroLeague'e taşıma başarısı gösterdi.

Sırbistan milli takımında birlikte çalıştığı için Pešić'i iyi tanıyan spor direktörü Dragan Tarlać'ın bu transferde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Svetislav Pešić'e alternatif olarak ise, Kızılyıldız'dan ayrıldıktan sonra Ekim ayından beri serbest olan Ioannis Sfairopoulos'un olduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.