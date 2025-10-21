İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzattı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu.

21 Ekim 2025 Salı 13:27
Almanya ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kulübün açıklamasında, Mayıs 2024'ten bu yana takımın başında bulunan Kompany ile 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğa ulaştı.

Açıklamada görüşüne yer verilen 39 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte çok daha uzun süredir çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım ve teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

