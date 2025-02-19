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Spor

Bayern Münih turu son nefeste geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Celtic ile 1-1 berabere kaldı ve son 16 turuna yükseldi.

Haber Merkezi19 Şubat 2025 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Bayern Münih turu son nefeste geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Bayern Münih ile Celtic karşı karşıya geldi.

İki takımın da birbirine diş geçiremediği ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.

İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan Bayern Münih, Daizen Maeda'nın Nicolas Kühn'e attığı pasta Kim Min-Jae'nin büyük hatası sonrası 63. dakikada maçta 1-0 geriye düştü.

Golden sonra Celtic yarı sahasında etkinliğini artıran Bayern Münih, 74. dakikada Goretzka ve 77. dakikada Sane'nin net pozisyonlarından yararlanamadı.

Rakip yarı sahada ataklarını sürdüren Bayern Münih, 90+4. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

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