7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
  • Bayern Münih üstünü çizdi! Sacha Boey istenmiyor
Bayern Münih üstünü çizdi! Sacha Boey istenmiyor

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, Bayern Münih'te istenmiyor. Alman devi, Fransız sağ bekin sezon sonu geri dönmesini istemiyor. İşte detaylar...

7 Şubat 2026 Cumartesi 09:13
Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euroya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda bedelsiz olarak Fransız oyuncunun tapusunu alma hakkına sahip. Bu transfer gelişmesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Bundesliga devinin Sacha Boey'i kesinlikle kadroda düşünmediği bu yüzden gönderdiği ifade edildi. Hatta, Kompany yönetimindeki Bayern, 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda takıma geri dönmesini de istemiyor.

BEDAVAYA GİTTİ

Bayern Münih taraftarları ise yönetime bu konuda tepki gösteriyor. Sosyal medyada birçok sporsever, 30 milyon euro bonservis verilerek alınan sağ bekin bedelsiz olarak gönderilmesini eleştirdi. Almanya'da üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan Boey, istenen performansı veremedi. Bu sezon 15 maçta şans bulan Sacha, 630 dakika sahada kalarak 1 asistle katkı verdi.

