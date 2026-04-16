Bayern Münih yarı finalde! Arda Güler'in golleri yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı devam etti. Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid ile karşılaştı.

Mücadele 89 ve 90+4. dakikalarda Alman ekibinin attığı golle 4-3 Bayern Münih lehine sona erdi ve ilk maçı da kazanan Bayern Münih toplamda 6-4'le yarı finale yükselen taraf oldu.

ARDA'NIN ŞOVU YETMEDİ

Arda Güler maçın henüz 35. saniyesinde ve ardından 29. dakikasında attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı gole imza attı.

Arda Güler, maç sonunda kırmızı kart gördü.

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

Bayern Münih bununla birlikte PSG'nin yarı finaldeki rakibi oldu.