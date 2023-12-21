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Spor

Bayern Münih yıldızlarıyla güldü

Bundesliga'nın 16. hafta mücadelesinde Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, karşılaşmayı Jamal Musiala ve Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

21 Aralık 2023 Perşembe 00:42 - Güncelleme:
Bayern Münih yıldızlarıyla güldü
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Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı.

Wolksvagen Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Harry Kane kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 45+1. dakikada Arnold attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Bayern, puanını 38 yaptı ve lider Leverkusen'i takibini sürdürdü. Wolfsburg ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Mainz deplasmanına gidecek.

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