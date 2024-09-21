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Spor

Bayern Münih yine farklı kazandı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Weser-Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.

21 Eylül 2024 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Bayern Münih yine farklı kazandı
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Almanya 1. Bundesliga'nın 4. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Weser-Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 60. dakikalarda Michael Olise, 32. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane ve 65. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

Michael Olise attığı 2 golün dışında 2 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Bayern Münih'te Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-Jae 90 dakika oynarken, Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray'dan Werder Bremen'e giden Derrick Köhn ise 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 12'ye çıkardı. Werder Bremen ise ilk kez yenilerek 5 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Werder Bremen ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.

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