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Spor

Bayern Münih zirve takibini sürdürüyor!

Almanya Bundesliga 17. hafta mücadelesinde Bayern Münih, evinde konuk ettiği Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.

13 Ocak 2024 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Bayern Münih zirve takibini sürdürüyor!
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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 3-0 kazanırken goller; 18 ve 70. dakikalarda Jamal Musiala, 90. dakikada ise Harry Kane'den geldi.

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Grischa Prömel 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 41'e yükseltirken, Hoffenheim 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i ağırlarken, Hoffenheim deplasmanda Freiburg'a konuk olacak.

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