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Spor

Bayern Münih'de 165 milyon euroluk operasyon

Sezonu şampiyon tamamlayan Alman devi Bayern Münih bu yaz kadro temizliği yapacak. Bundesliga devi eğer hedeflenen ölçüde satış yaparsa 165 milyon euroyu kasasına koyacak.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Bayern Münih'de 165 milyon euroluk operasyon
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Bayern Münih, bu yaz kadro temizliğini tamamlarsa transferler için yaklaşık 165 milyon euro toplayabilir.

Bayern Münih, Bundesliga'yı kazanma alışkanlığına geri döndü ve unvan sahibi Bayer Leverkusen'i geride bırakarak şampiyon oldu.

Ancak, Harry Kane'in takımı için bu sezon DFB Pokal'den erken elendikleri ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde başarısız oldukları için genellikle alışık oldukları gibi mükemmel bir sezon olmadı. Bu nedenle, Bavyeralılar bu yaz yeni transferler yapabilmek için yeterli bütçeye sahip olmalarını sağlamak amacıyla kadro temizliği yapmayı düşünüyorlar.

Alman basınından BILD, Bayern Münih'in bu yaz oyuncu satışlarından yaklaşık 165 milyon euro (140 milyon £/191 milyon $) elde edebileceğine inandığını bildirdi.

Tottenham Hotspur'a forvet Mathys Tel'in kalıcı satışının ardından şimdiden 35 milyon euro (30 milyon £) topladılar. Ayrıca, Bavyeralılar Kingsley Coman, Kim Min-jae ve Joao Palhinha'nın ayrılışlarını da öncelikli hale getiriyorlar, bu oyuncuların her biri Tel ile benzer bir fiyat getirebilir.

Bayern'in ayrıca 2024 transferlerinden Bryan Zaragoza ve Sacha Boey'i elden çıkarmak için zarar etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Ayrıca, bir kulüp Daniel Peretz için 8 milyon euro (£6.8m/$9.2m) teklif ederse, onu satmaya hazır oldukları belirtiliyor.

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