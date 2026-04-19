Bayern Münih'e Gnabry'den kötü haber

Bayern Münih, yıldız kanat oyuncusu Serge Gnabry'nin ciddi bir sakatlık geçirdiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluk kasında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, "Serge Gnabry bir süre sahalardan uzak kalacak. Yapılan detaylı kontrollerin ardından sağ uyluk kasında yırtık olduğu doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi teknik heyeti endişelendirdi. İlk maçın yaklaşık 10 gün sonra oynanacak olması nedeniyle Gnabry'nin bu mücadelede forma giymesi zor görünüyor.