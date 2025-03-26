Bayern Münih'e iki kötü haber birden!

Almanya Bundesliga'da liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Bayern Münih'e iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Bavyera ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Alphonso Davies'in çapraz bağlarının koptuğu ve ameliyat olacağı belirtildi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Davies sezonu kapatırken en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Upamecano'nun da sakatlığının dizinden olduğu ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Davies ve Upamecano'nun sakatlıklarına ilişkin, "Ne yazık ki milli takımlarda oynayan futbolcuların sakatlanma ihtimali her zaman var. Alphonso ve Dayot'nun yoklukları bizim için büyük bir kayıp. Kadromuz güçlü ve yokluklarını telafi etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alphonso Davies bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist kaydetti. Upamecano ise 33 maçta 2 kez ağları havalandırdı.