  Bayern Münih'e önerilmişti! Almanlardan Victor Osimhen için cevap geldi
Spor

Bayern Münih'e önerilmişti! Almanlardan Victor Osimhen için cevap geldi

İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerilen Victor Osimhen için cevap geldi. Alman devinin sportif direktörü Max Eberl, yıldız golcüye ihtiyaç duymadıklarını ifade etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Victor Osimhen, İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih'e önerildi.

Alman basınında yer alan habere göre Bayern cephesinden bu girişime net bir yanıt geldi.

BAYERN MÜNİH'TEN OSIMHEN YANITI

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, mevcut kadro planlamasında Victor Osimhen'e ihtiyaç duymadıklarını ifade etti.

Eberl'in, kulübün forvet hattında şu an için herhangi bir değişiklik düşünmediğini açıkça dile getirdiği belirtildi.

HARRY KANE'YE BAĞLI

Osimhen transferinin ancak Harry Kane'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak istemesi durumunda gündeme gelebileceği aktarıldı.

Ancak İngiliz yıldızın kulüpte mutlu olduğu ve böyle bir ayrılığın düşük ihtimal olarak değerlendirildiği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Osimhen, 12 gol ile takımına katkı sağladı.

