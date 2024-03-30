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  • Bayern Münih'e sahasında 10 yıl sonra bir darbe de Dortmund'dan geldi!
Spor

Bayern Münih'e sahasında 10 yıl sonra bir darbe de Dortmund'dan geldi!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Borussia Dortmund'a 2-0 mağlup oldu.

30 Mart 2024 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Bayern Münih'e sahasında 10 yıl sonra bir darbe de Dortmund'dan geldi!
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Almanya Bundesliga 27. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Dortmund 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 10. dakikada Karim Adeyemi ve 83. dakikada Julian Ryerson'dan geldi.

Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan 68. dakikada Nmecha'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih'in ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dortmund ise üst üste 4. galibiyetini aldı.

TOPLAM 5. MAĞLUBİYET

Şampiyonluktan uzaklaşan Bayern, bu sezon toplamda 5. mağlubiyetini aldı.

2013-14'TEN SONRA BİR İLK

Dortmund, Bayern'i deplasmanda en son 2013-14 sezonunda mağlup etmişti. Edin Terzic'in takımı 10 sene sonra ilk kez rakibi karşısında galip geldi.

Thomas Tuchel'in öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde 60 puanda kaldı ve lider Bayer Leverkusen'in 13 puan gerisinde kaldı. Dortmund ise puanını 53'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Heidenheim deplasmanına gidecek. Dortmund ise Stuttgart'ı ağırlayacak.

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