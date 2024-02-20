Bayern Münih'in oyuncuları Tuchel'i istemiyor!

Ligde iki, Şampiyonlar Ligi'nde de bir maçta olmak üzere üst üste toplamda 3 yenilgi alan Bayern Münih'te oyuncular ve teknik direktör Thomas Tuchel arasındaki bağlar kopma noktasına geldi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih'te 6 futbolcu Thomas Tuchel'den memnun değil.

MEMNUN OLMAYAN O 6 İSİM

Haberde, Joshua Kimmich, Leon Goretzka ve Thomas Müller'in Alman teknik adamın arkasında olmadığı belirtildi.

Ayrıca takımda az süre bulan Matthijs de Ligt, Serge Gnabry ve Mathiss Tel'in de takım içindeki rollerinden dolayı hocalarından memnuniyetsizlik duyduğu aktarıldı.

DESTEKLEYEN İSİMLER DE VAR

Thomas Tuchel'i desteklemeyen isimler kadar destekleyen isimlerinde olduğu belirtilirken, kaptan Neuer başta olmak üzere Raphael Guerreiro, Leroy Sane, Jamal Musiala, Harry Kane ve Eric Dier'ın hocanın arkasında olduğu ifade edildi.

ZİRVENİN 8 PUAN GERİSİNDE

Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, 2015 yılından bu yana ilk kez üst üste 3 maçı kaybetmişti. Bavyera ekibi, ligde lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde bulunuyor.