  • Bayern Münih'in planı belli oldu! Sacha Boey'un yerine Josh Acheampong
Bayern Münih'in planı belli oldu! Sacha Boey'un yerine Josh Acheampong

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Sacha Boey'a kalıcı olarak veda etmeye hazırlanıyor. Alman ekibi Boey'un yerini Chelsea forması giyen Josh Acheampong ile doldurmayı hedefliyor.

6 Nisan 2026 Pazartesi 15:02
Bayern Münih, yaz transfer döneminde sağ beke takviye yapmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Chelsea'den Josh Acheampong ile ilgileniyor.

Bayern Münih'in kadrosuna katmak istediği 19 yaşındaki Acheampong, bu sezon Chelsea'de 25 maçta 2 gol attı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Josh Acheampong'un, Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SACHA BOEY'A VEDA KARARI

Öte yandan Bayern Münih'in geride kalan ara transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey'a da kalıcı olarak veda etmek istediği yazıldı.

MAAŞTA FARK VAR

Bayern Münih'te şu anda sağ bek rotasyonu Konrad Laimer ve Josip Stanisic'ten oluşuyor. Bayern Münih'in sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Laimer ile yeni sözleşme imzalamak istediği ancak maaş konusunda arada fark olduğu kaydedildi.

SACHA BOEY'UN OPSİYONU

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kiraladığı 25 yaşındaki Sacha Boey'un sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Sacha Boey'un bonservisinin bulunduğu Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'a geri döndükten sonra 11 maçta süre bulan Sacha Boey, 2 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
