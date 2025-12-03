İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Bayern Münih'in Sacha Boey için istediği rakam belli oldu

Bayern Münih, yollarını ayırmayı planladığı Sacha Boey'in bonservisini belirledi. Alman devinin, Fransız sağ bek için 15 milyon euro talep edeceği bildirildi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 19:49
Bayern Münih, Fransız sağ bek Sacha Boey için kararını verdi.

Bild'in haberine göre, Bayern, 25 yaşındaki sağ bekin satışı için kulüplerden 15 milyon euro bonservis bedeli talep edecek. Alman devinde forma şansı bulamayan oyuncunun, uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılması bekleniyor.

CRYSTAL PALACE'IN RADARINDA

Öte yandan haberin detaylarında İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Fransız oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.

Bu sezon Bayern ile 15 maçta 625 dakika süre alan Boey, 1 asistlik performans sergiledi. Sacha Boey'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

