24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,024
  • 6,7541
  • 250.282
  • 87.270
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bayern Münih'in yeni Robben'i Leroy Sane

Manchester City'nin, Pep Guardiola'nın gözünden düşen Leroy Sane'yi Bayern Münih'e satma kararı aldığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayern Münih'in, Arjen Robben ve Franck Ribery'nin ayrılığı sonrası Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlerde; Bayern Münih'in, oyuncunun temsilcileriyle görüşmek içn Manchester City'den izin istediği ve aldığı yazıldı. Pep Guardiola taafından son dönemde ilk 11'de değerlendirilmeyen Alman yıldızın, Bayern Münih'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain'ın, oyuncunun gözden düşmesi ve kontratının bitimine 2 sezon kalması nedeniyle risk almak istemediği ve oyuncunun Bayern'e satılmasını kabul ettiği yazıldı. Ancak, Bayern ve Manchester City'nin şu ana kadar bonservis ücretinde anlaşamadığının da altı çizildi.

2016 yazında 50.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Schalke'dne Manchester City'e transfer olan Leroy Sane, bu sezon 46 maçta toplam 2677 dakika süre (maç başına ort. 58 dk) aldı ve 16 gol atıp 18 asist yaptı.

(Sporx)

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA