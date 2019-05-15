Bayern Münih'in yeni Robben'i Leroy Sane

Bayern Münih'in, Arjen Robben ve Franck Ribery'nin ayrılığı sonrası Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlerde; Bayern Münih'in, oyuncunun temsilcileriyle görüşmek içn Manchester City'den izin istediği ve aldığı yazıldı. Pep Guardiola taafından son dönemde ilk 11'de değerlendirilmeyen Alman yıldızın, Bayern Münih'e gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Manchester City Futbol Direktörü Txiki Begiristain'ın, oyuncunun gözden düşmesi ve kontratının bitimine 2 sezon kalması nedeniyle risk almak istemediği ve oyuncunun Bayern'e satılmasını kabul ettiği yazıldı. Ancak, Bayern ve Manchester City'nin şu ana kadar bonservis ücretinde anlaşamadığının da altı çizildi.

2016 yazında 50.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Schalke'dne Manchester City'e transfer olan Leroy Sane, bu sezon 46 maçta toplam 2677 dakika süre (maç başına ort. 58 dk) aldı ve 16 gol atıp 18 asist yaptı.

(Sporx)