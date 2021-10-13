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Spor

Bayern Münihli yıldız oyuncuya hapis cezası

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 32 nolu ceza mahkemesi, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Fransız oyuncu Lucas Hernandez hakkında hapis cezası verdi.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 20:09
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki 32 nolu ceza mahkemesi, Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez hakkında hapis cezası verdi.

İspanyol basınına yansıyan mahkeme kararına göre, "Toplum içinde aile içi şiddet" suçundan hüküm giyen futbolcu Lucas Hernandez'in 19 Ekim'de Madrid'de mahkemeye çıkarak, kendi seçeceği İspanya'daki bir cezaevinde hapis yatması gerektiği bildirildi.

Cezaya konu olan olayın, Lucas Hernandez'in Atletico Madrid'de oynadığı dönemde, 3 Şubat 2017 tarihinde olduğu, Fransız futbolcunun o dönem eşi olan Amelia de la Osa Lorente ile sokakta kavga etmesi sonrasında "toplum içinde aile içi şiddet" suçlamasıyla her ikisi hakkında da suçlama yapıldığı belirtildi.

Bu suçlamadan dolayı "6 ay boyunca uzaklaştırma" cezası alan çiftin buna rağmen balayına gittiği ve dönüşte Hernandez'in Madrid havaalanında gözaltına alınıp ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

İspanyol mahkemesinin, 2019 aralık ayında Hernandez hakkında 6 ay hapis cezası verdiği ve futbolcunun yaptığı itirazın, geçmişte benzer bir olaydan (kadına yönelik şiddet) hüküm giymesinden dolayı reddedildiği ifade edildi.

Hernandez'in istediği bir cezaevine gönüllü olarak girişinin belirlenmesi için 19 Ekim'de mahkemeye çağırıldığı açıklandı.

Fransız defans oyuncusunun ne kadar süre hapis kalması gerektiği netlik kazanmazken, Hernandez'in avukatlarının karara itiraz için üst mahkemeye başvurdukları bilgisi paylaşıldı.

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