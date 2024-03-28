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Spor

Bayern Münih'te Alonso'nun alternatifi Rangnick

Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirememesi halinde Ralf Rangnick'in kapısını çalacak.

28 Mart 2024 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Alonso'nun alternatifi Rangnick
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Sezon sonu teknik direktör Thomas Tuchel ile vedalaşacak olan Bayern Münih, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Kicker'ın haberine göre; Bayern Münih, teknik direktörlüğe ilk öncelik olarak belirlediği Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun alternatifini de hazırladı.

ALONSO OLMAZSA RANGNICK

Alman ekibinin, Xabi Alonso'nun kendilerine olumsuz bir dönüş yapması halinde Ralf Rangnick'i takımın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi.

Alman devinin, mevcut Avusturya Milli Takım teknik direktörü olan Rangnick ile görüşmelere başlayabileceği kaydedildi.

DE ZERBI GÜNDEMDE AMA...

Ayrıca haberde Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin de Bayern Münih adayları arasında olduğu ancak Bayern Münih üst yönetiminin, 44 yaşındaki İtalyan hocanın hiç Almanca konuşamaması ve sınırlı derecede İngilizce konuşuyor olması nedeniyle De Zerbi'de geri adım attığını öne sürdü.

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