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Spor

Bayern Münih'te Boateng gelişmesi

Jerome Boateng Pazar gününden bu yana FC Bayern Münih ile antrenman yapıyor. Dünya Şampiyonluğu kazanmış oyuncu için atılan iddialar ise sözleşme imzalanmak istenirse ikinci planda yer alacak.

2 Ekim 2023 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Boateng gelişmesi
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Bayern Münih'te bir süredir A Takım ile idman yapan Jerome Boateng için açıklama yapıldı.

Eğer Jerome Boateng, Bayern Münih'in yeni savunma oyuncusu olarak potansiyel olarak sözleşme imzalayacak olsaydı, onun devam eden yasal işlemleri muhtemelen bu taahhüde engel teşkil etmeyeceği söylendi.

"DEVAM EDEN BİR SÜREÇ VAR"

Jerome Boateng'in takıma katılması hakkında koşuna Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, "Jerome Boateng ile ilgili bir süreç var ama şu anda askıya alınış durumda. Ayrıca bu durumda özel bir konu. Bu nedenle bu bizim için büyük bir sorun değil." ifadelerini kullandı.

Jerome Boateng'in takıma katılmasının diğer oyuncular tarafından hoş karşılanabileceğini söyleyen Christoph Freund, "Takımdaki çocuklar tarafından iyi karşılanan çok hoş bir adam. Onun hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.

  • Jerome Boateng antrenman
  • FC Bayern Münih
  • sözleşme imzası

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