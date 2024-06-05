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Spor

Bayern Münih'te Davies'in alternatifi belli oldu

Alphonso Davies'i yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen Bayern Münih, sol bek için alternatifini belirledi. Alman ekibi, Milan'ın yıldız ismi Theo Hernandez'i gündemine aldı.

5 Haziran 2024 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Davies'in alternatifi belli oldu
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Alman devi Bayern Münih, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Vincent Kompany'yi getiren Bayern, Alphonso Davies'den haber bekliyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Alman devi, Davies'i yeni sözleşme konusunda ikna edememesi halinde Milan'dan Theo Hernandez'i transfer edecek.

Bayern Münih'in Fransız yıldız için kesenin ağzını açacağı ifade edildi.

Milan'da geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek 5 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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