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Spor

Bayern Münih'te sakatlık gelişmesi

Bayern Münih'te son oynanan karşılaşmada sakatlanan Leon Goretzka'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

22 Ekim 2023 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Bayern Münih'te sakatlık gelişmesi
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Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'te sakatlık gelişmesi yaşanıyor.

Bundesliga karşılaşmasında, Mainz'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Leon Goretzka için sahalardan bir süre uzak kalacağı açıklandı.

SKY Sports'da yer alan habere göre Leon Goretzka, Galatasaray'a karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

3. SAKATLANAN İSİM OLDU

Bayern Münih'te, Galatasaray karşılaşmasında Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Dayot Upamecano kesin olarak forma giyemeyecek. Raphael Guerreiro ve Noussair Mazraoui'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

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