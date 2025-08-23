İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Bayern Münih'te gündem Rasmus Hojlund

Bayern Münih, 22 yaşındaki Danimarkalı forvet oyuncusu Hojlund için kiralık teklifte bulundu. Kulüp yönetimi stratejiyi desteklerken, bazı yöneticiler transferde çekinceli.

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Bayern Münih'te gündem Rasmus Hojlund
ABONE OL

Manchester United'un, Rasmus Hojlund'u Bayern Münih'e teklif ettiği bildiriliyor ancak Alman kulübünün Danimarkalı oyuncunun transferi konusunda bazı çekinceleri var.

Sky Sports'a göre, forvet oyuncusu Bayern'e teklif edildi. 22 yaşındaki Danimarkalı milli oyuncunun kiralık olarak transfer pazarında olduğu bildiriliyor; bu, Bayern yönetim kurulu üyesi Uli Hoeness tarafından yakın zamanda savunulan transfer stratejisiyle uyumlu görünüyor. Ancak, kulüp yönetimi içinde onu imzalama konusunda hala çekinceler olduğu bildiriliyor. Hojlund için teklif, bir dizi oyuncu ayrılışı ve kilit yedeklerin temin edilememesinin ardından Bayern'in önemli bir kadro açığı ile mücadele ettiği bir dönemde ortaya çıkıyor.

Bu gelişme, Bayern'de devam eden bir iç çatışmanın doğrudan bir sonucu. Kulübün sportif direktörü Max Eberl'in, Kingsley Coman'ı yönetim kurulunun onayı olmadan satması sonrası kurul ile anlaşmazlık yaşadığı bildiriliyor. Kurulun, Coman için bir yedek oyuncunun henüz hazır olmamasına kızdığı belirtiliyor.

Bu anlaşmazlık, Thomas Muller ve Leroy Sane gibi diğer kilit oyuncuların ayrılmasıyla birleşince kadro tehlikeli derecede zayıflamış durumda. Sonuçta, Hojlund'un adının da Premier League merkezli diğer oyuncularla birlikte düşünülen isimler listesine katıldığı telaşlı bir kiralık oyuncu arayışı başlamış durumda.

