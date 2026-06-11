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Spor

Bayern Münih'te Harry Kane krizi

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedemedi.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Bayern Münih'te Harry Kane krizi
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Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane ile dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih ve Kane arasında yeni sözleşmenin süresiyle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK!

Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kane için yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmediği öne sürüldü.

İngiliz ve Suudi Arabistan ekipleri, 32 yaşındaki futbolcu için yaşanan süreci yakından takip ediyor.

61 GOL ATTI

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 61 kez ağları havalandırdı.

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