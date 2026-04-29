Bayern Münih'te Harry Kane rüzgarı

Harry Kane bu sezon bir başka. Bayern Münih'in başarısında büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki santrfor kariyerinin en üretken dönemini geçiriyor. İngiliz futbolcu forma giydiği 46 maçın 36'sında fileleri havalandırırken, 54 kez gol sevinci yaşadı.

Harry Kane mücadele ettiği her kulvarda maç sayısından daha fazla gol atarak sıra dışı bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu Bundesliga'da 28 maçta 33, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 13 ve Almanya Kupası'nda 5 maçta 7 gol üretti.

İngiliz oyuncu tek maç üzerinden oynanan Almanya Süper Kupa finalinde de 1 gol kaydetti.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik gollere imza atan Harry Kane, Devler Ligi'nde forma giydiği son 6 karşılaşmanın hepsinde kalecileri mağlup etti.

Yıldız oyuncu böylece bu sezon Avrupa'nın 1 numaralı kupasında üst üste oynadığı 6 maçta gol atan tek isim oldu.

İngiliz yıldız son olarak Paris Saint Germain'e 5-4 yenildikleri yarı final ilk maçında penaltıdan kaydettiği golle bu ünvanı elde etti.

Harry Kane ayrıca Bundesliga'da attığı 33 golle Avrupa'nın en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.