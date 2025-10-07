İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Bayern Münih'te hedef Marc Guehi

Alman ekibi Bayern Münih, Premier Lig takımı Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi'yi radarına aldı.

HABER MERKEZİ7 Ekim 2025 Salı 13:33 - Güncelleme:
Bayern Münih'te hedef Marc Guehi
ABONE OL

Crystal Palace kaptanı Marc Guehi, 2025 yazında sözleşmesi sona erecek isimlerden biri olarak Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

LIVERPOOL TRANSFERİ SON ANDA YATTI

Liverpool'a transferi son anda gerçekleşmeyen Guehi, şu an hala Crystal Palace forması giyiyor.

Teknik direktör Oliver Glasner ve kulüp yönetimi, yaz aylarında oyuncuyu bırakmamıştı çünkü yerine geçecek bir savunmacı bulunamamıştı.

BAYERN VE DÜNYA DEVLERİ DEVREDE

Sky Sport'un haberine göre, Bayern sportif direktörü Max Eberl, Guehi'nin büyük bir hayranı ve onu Münih'e bedelsiz getirmek istiyor. Bu yüzden Bayern, 1.82 boyundaki savunmacıyı çok ciddi şekilde takip ediyor.

Ancak yalnızca Bayern değil, İngiltere'den tüm büyük kulüplerin yanı sıra Liverpool ve Barcelona da oyuncuyla ilgileniyor. Guehi'nin gönlünde ise Real Madrid'e transfer olma hayali var.

Popüler Haberler
