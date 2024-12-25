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Spor

Bayern Münih'te hedef Nico Williams

Alman devi Bayern Münih, Athletic Bilbao forması giyen 22 yaşındaki başarılı futbolcu Nico Williams'ı kadrosuna katmak istiyor.

25 Aralık 2024 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Bayern Münih'te hedef Nico Williams
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Bayern Münih, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ile ilgileniyor.

Sky'da yer alan habere göre, Alman ekibi, önümüzdeki yaz Williams'ı kadrosuna katmak istiyor.

BARCELONA İLE ADI GEÇTİ

Athletic Bilbao ile sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alan İspanyol futbolcunun adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde uzun süre Barcelona ile anılmış ancak yıldız futbolu takımında kalmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Athletic Bilbao'da bu sezon 23 maçta sahaya çıkan Nico Williams, 2 gol attı ve 5 asist yapt

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