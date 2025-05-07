Bayern Münih'te hedef Patrik Schick

Bayer Münih, yeni sezonda Harry Kane'i yedekleyebilecek bir santrfor arıyor. Alman ekibinin listesinde Bayer Leverkusen'den Patrik Schick de yer alıyor.

BAYERN TEMASA GEÇTİ!

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, Çek futbolcunun menajeri ile temasa geçti ve transferin durumunu sordu.

25 MİLYON EURO AMA...

Bayer Leverkusen'in 29 yaşındaki golcüyü 25 milyon euro karşılığında satmaya hazır olduğu kaydedildi. Ancak Fernando Carro[Bayer Leverkusen CEO]ile Max Eberl [Bayern Münih Sportif Direktörü] arasında sorun olduğu ve 25 milyon euro'nun Bayern Münih için geçerli olup olmayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Patrik Schick'in adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 43 maçta süre bulan Schick, 25 gol attı ve 1 asist yaptı.